Limas com pesticidas à venda na Europa e vindas do Brasil, alerta Greenpeace

A Greenpeace Alemanha enviou 52 amostras, de pelo menos um quilo de limas cada, recolhidas em oito Estados-membros – Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Suécia – e só não encontrou resíduos de pesticidas numa delas.

Os pesticidas identificados – incluindo o herbicida glifosato e os inseticidas imidaclopride e cipermetrina – são vendidos ao Brasil, o maior utilizador mundial de pesticidas na agricultura, por empresas da UE, nomeadamente a BASF e a Bayer.

O estudo, feito no âmbito do acordo comercial em negociação entre a UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), alerta para os perigos da eliminação de tarifas alfandegárias às exportações de pesticidas da UE e da eventual redução dos controlos às importações de alimentos.

A Greenpeace alerta ainda para o facto de estarem mais de três mil produtos comerciais de pesticidas registados para uso no Brasil, sendo que 63% dos ingredientes ativos autorizados por Brasília estão banidos na UE.