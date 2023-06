Linho: como lidar com a mais bela e desafiante tendência deste verão

As temperaturas começam a subir e rapidamente começamos a procurar roupas frescas para usar. E nas temporadas de primavera/verão há sempre um tecido que retorna e se destaca: o linho. É um tecido fino, de alta qualidade e fresco. Mas bastante complicado também.

O linho amarrota-se facilmente. Senta-se e ele engelha-se. Levanta-se, amassa mais uma vez. É fácil dizer que este tecido tem duas caras, o melhor amigo e o inimigo de quem o usa: é fresco, perfeito para o calor, mas difícil de o manter e usar sem rugas e vincos.

O linho é resistente e durável, um dos mais antigos da história, mas devido à pouca elasticidade que tem, amassa facilmente. Por toda a complicação que nos faz passar, a Delas.pt reuniu um livro de guerra para combater este inimigo.

Tudo começa com o modo como é lavado. É sempre importante ter em atenção as etiquetas de cada peça. Pode sim, lavar na máquina. Contudo, é necessário ter em atenção e evitar as centrifugações, o que vai fazer com que o linho engelhe. Apesar de poder utilizar o eletrodoméstico para lavar este tecido, tente, sempre que possível, lavar o linho à mão.

Depois de limpo, o tecido deve ser pendurado num cabide para secar, o que irá evitar que crie mais vincos ou amassadelas. Se o quiser passar, sempre com um ferro a vapor, engomado de dentro para fora.

Ao guardar a sua peça de linho no guarda-roupa, tente mantê-la sempre pendurada para não ficar com dobras ou engelhada.

Apesar de todas estas técnicas, é inevitável que, ao usar roupa de linho, este não engelhe ou ganhe uns vincos. Assuma: use as suas peças de linho e arrase mesmo com as nesgas.