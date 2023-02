Madonna: “Mais uma vez sou apanhada pelo idadismo e misogina”

Os reparos de que teria a aparência do rosto alterado na gala dos Grammy levaram a que Madonna respondesse a estas acusações. Num post que publicou nas redes sociais e em que mostrou os bastidores e a festa agregados aos prémios da música, a cantora – que vai estar em Portugal para dois concertos e no âmbito da Celebration Tour – lamentou o ataque de que tem sido alvo, acusando o fotógrafo e prometendo “enfrentar o patriarcado”.

“Mais uma vez sou apanhada pelos holofotes do idadismo [preconceito que se alicerça na crítica à idade] e da misoginia que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar as mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de as punir se elas continuarem obstinadas, trabalhadoras e aventureiras”, escreveu Madonna, com 64 anos, na legenda do vídeo que publicou.

Criticou que a fotografia captada por um fotógrafo ao longe – e por isso, refere, “distorcida – ter sido menos importante do que o discurso que antecedeu a atuação de uma transexual no palco dos Grammy. Agora, refere na mesma nota, Madonna vinca: “Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz nem pela minha aparência ou vestido, e não vou começar. Tenho sido degradada pelos media desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo tem sido um teste e estou feliz por ser pioneira e para que todas as mulheres atrás de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos”.

Uma mensagem que acaba com Madonna a fazer uma promessa: “Estou ansiosa por muitos anos de comportamento subversivo: ultrapassando limites, enfrentando o patriarcado e, acima de tudo, aproveitando a minha vida.”