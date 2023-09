Mãe e influencer parental no YouTube detida por abuso infantil, nos EUA

Uma norte-americana que ficou conhecida por dar conselhos parentais na plataforma YouTube foi detida por suspeita de abuso infantil agravado, depois do seu filho desnutrido ter escapado por uma janela e pedido ajuda, revelaram esta sexta-feira, 1 de setembro, as autoridades.

Ruby Franke, que detinha o agora extinto canal “8 Passengers” que seguia a sua família, foi detida na quarta-feira, 30 de agosto, à noite na cidade de Ivins, no sul do Utah. A detenção ocorreu em casa de Jodi Hildebrandt, dona de uma empresa de aconselhamento que, segundo esta, ensina as pessoas a melhorar as suas vidas sendo honestas, responsáveis e humildes.

Franke apareceu recentemente em vídeos do YouTube com Hildebrandt, que foram publicados ‘online’ pela empresa de aconselhamento de Hildebrandt, ConneXions Classroom.

O filho de Franke, de 12 anos, fugiu na quarta-feira de manhã por uma janela da residência de Hildebrandt em Ivins e correu para a casa de um vizinho para pedir comida e água, de acordo com um depoimento divulgado por um oficial do Departamento de Segurança Pública de Santa Clara-Ivins.

O vizinho viu fita adesiva nos tornozelos e pulsos do menino e chamou a polícia. O jovem foi transportado para um hospital, onde foi internado “devido às lacerações profundas por ter sido amarrado com corda e por desnutrição“, referem os documentos judiciais.

A filha de Franke, de 10 anos, foi encontrada mais tarde desnutrida na casa de Hildebrandt e também foi levada para hospital, acrescentaram as autoridades. Dois outros filhos de Franke estão sob custódia de serviços de proteção infantil, referiram ainda.

A família Franke foi criticada ‘online’ pelo seu ‘videoblog’ “8 Passengers”, que mostra decisões parentais, incluindo proibir o filho mais velho de usar o seu quarto durante sete meses por pregar partidas ao seu irmão mais novo, e também enviá-lo para um campo de terapia na natureza por motivos não revelados.

Alguns críticos iniciaram uma petição ‘online’ a pedir o envolvimento dos serviços de proteção à criança. A filha mais velha cortou relações com os pais, revelou a própria em publicações nas redes sociais.

O canal no YouTube, iniciado em 2015, terminou após sete anos. Quer Franke, quer Hildebrandt, foram detidas na quarta-feira à noite por suspeita de duas acusações criminais de abuso infantil agravado, embora as acusações formais não tenham sido apresentadas, segundo as autoridades.

Randy S. Kester, advogado do marido de Ruby Franke referiu que representa os interesses de Kevin Franke em manter os seus filhos juntos e sob os seus cuidados, acrescentando que não podia comentar a detenção da mulher.

LUSA