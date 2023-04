Manter a casa arrumada e limpa como um hotel com as dicas de quem sabe

Quem nunca entrou num quarto de hotel e ficou admirado com a perfeição dos lençóis estendidos na cama, por exemplo?

A verdade é que são várias as técnicas utilizadas para limpar e arrumar um quarto de hotel e, se seguir as dicas certas, pode ter a sua casa igual a um hotel.

Em primeiro lugar deve aprender a fazer a cama rapidamente e de forma elegante. O importante é localizar a etiqueta do lençol que se encontra no lado mais curto do lençol e que deve ficar ao pé da cama.

Já pensou usar limão para limpar os seus móveis de madeira? Pois bem, a verdade é que o pode fazer e evitar danificar as superfícies com detergentes agressivos. Adicione duas partes de azeite e uma de sumo de limão, agite e molhe um pano seco para depois limpar os móveis.