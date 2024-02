Maquilhagem de Lady Gaga chega a Portugal na Primavera

Toda a gama de bases e os novos produtos para lábios e maçãs do rosto concebidos pela marca da cantora norte-americana Lady Gaga vão chegar a Portugal dentro de mês e meio. A insígnia de maquilhagem artística, que se assume clean e vegan, chega a Portugal e a mais 11 países europeus depois de ter feito a sua estreia no Reino Unido, no ano passado, e pela mão da Sephora.

“Na Haus Labs by Lady Gaga, a maquilhagem artística é para todos e ninguém deve ter de danificar a sua pele ou sacrificar os seus princípios e valores para se expressar com maquilhagem de alta performance”, explica Lady Gaga, citada em comunicado enviado às redações. “Estou extremamente entusiasmada por estarmos a trazer a nossa nova linha de maquilhagem de artista clean e cheia de força para a Europa, num sítio que me inspira há anos”, acrescenta.

Os produtos vão estar disponíveis em lojas físicas da Sephora a partir de 26 de março de 2024, mas chegam às plataformas de comércio online quatro dias antes, a 22.

“Estamos confiantes de que ficarão entusiasmados de descobrir o mundo criativo e inspirador da Haus Labs by Lady Gaga e em experimentar as fórmulas revolucionárias da marca”, afirma a presidente da Sephora Europa e Médio Oriente, Sylvie Moreau.