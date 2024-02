Maria Botelho Moniz deverá regressar às manhãs da TVI em março

“A verdade é que já tenho muitas saudades de trabalhar”, afirmou a apresentadora Maria Botelho Moniz à margem da gala de aniversário da TVI, que teve lugar no domingo, 18 de fevereiro, no Casino Estoril.

Ainda sem data ao certo para regressar às manhãs ao lado de Cláudio Ramos, o Dois às 10, na estação de Queluz de Baixo, a apresentadora de 39 anos tem estado de licença de maternidade após o nascimento do filho Vicente, em novembro do ano passado, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata. “Ainda não tenho data certa, mas está quase, isso já posso dizer”, afirmou o rosto da TVI.

Recorde-se que, neste período de ausência de Maria Botelho Moniz, tem sido a diretora de Ficção e Entretenimento Cristina Ferreira a assumir o lugar, contando já não estar nas manhãs a partir de abril.