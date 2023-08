Más noites de sono? O problema pode estar relacionado com a posição escolhida para dormir

Segundo um artigo levado a cabo pelo Hospital Lusíadas Lisboa, uma das queixas mais frequentes por parte dos pacientes é: “Tenho andado a dormir pessimamente”. Embora, na maioria dos casos, essa questão esteja diretamente ligada com o stress ou o excesso de cafeína no organismo, muitas vezes pode estar relacionada com a escolha da posição para dormir.

“Existem muitas causas para se dormir mal e para algumas a posição pode ser determinante”, explica Susana Moreira, coordenadora da Unidade de Pneumologia e especialista em Medicina do Sono na unidade hospital já referida. De barriga para baixo, de lado ou deitada de costas para baixo, todos os pacientes dormem de formas distintas e todas essas têm vantagens e desvantagens. “Não existe uma resposta universal”, afirma a médica.

Deitada de lado

É a posição mais adotada, uma vez que facilita a respiração, evita o ressonar (ou suaviza, pelo menos), mas não serve a todos. Dormir de lado interfere com alguns problemas de saúde e é relevante o lado que se escolhe.

“Em pessoas com refluxo gastroesofágico, dormir em decúbito lateral direito agrava o refluxo porque aumenta o relaxamento do esfíncter gastroesofágico e facilita a passagem do conteúdo alimentar e do ácido gástrico do estômago para o esófago”, explica a coordenadora da Unidade de Pneumologia do Hospital Lusíadas Lisboa.

Se for uma destas pessoas, é benéfico dormir para o lado esquerdo. Pessoas com insuficiência cardíaca, por exemplo, dormem melhor para o lado contrário.

Deitada de costas

A posição de decúbito dorsal, o termo médico que designa a posição em que a pessoa está deitada de barriga para cima, favorece um bom posicionamento da coluna, sendo por isso “uma opção de conforto para várias alterações osteoarticulares”, explica Susana Moreira, na página da unidade hospitalar.

Apesar das vantagens, esta posição agrava o ressonar e aumenta o perigo de apeia do sono, lembra a médica. “É uma posição de maior fragilidade anatómica, que deixa a via aérea em desvantagem em relação ao efeito da gravidade”, explica.

“Nos doentes com diagnóstico de apneia, o número de apneias duplica quando estão em decúbito dorsal”, acrescenta.

“Na gravidez, à medida que a gestação progride, o peso do útero nos vasos abdominais ganha importância e dormir de costas também não é recomendado”, alerta o Hospital Lusíadas Lisboa.

Virada para baixo

O pior desta posição é o desconforto. “Para a maioria das pessoas, dormir na posição de decúbito ventral, de barriga para baixo, é desagradável e muitas vezes causa dores na zona cervical ou sensação de dormência na zona do pescoço”, lê-se no site. Apesar de ser uma posição “incomodativa”, a especialista em Medicina do Sono confessa que não tem “riscos significativos”.