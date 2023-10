Matilde Breyner: “É impossível não fazer comparações entre as gravidezes, não há um único dia que não pense na Zoe”

No dia em que se apontava que a primeira filha de Matilde Breyner e Tiago Felizardo, de 33 anos, nascesse, 8 de outubro, a atriz revelou a dor que é notar a inviabilidade que ainda existe em torno da perda gestacional e de como é viver uma nova gravidez após uma perda daquela dimensão.

Num texto que publicou nas redes sociais, a atriz de 39 anos, grávida novamente de uma menina, relatou que “cada dia que passa vou-me agarrando mais à ideia de que vamos ter a nossa filha nos braços. E a cada dia que passa isso torna-se mais real. Cada consulta é uma etapa ganha”. Respostas que vai procurando dar a muitos dos que perguntam como “se vive uma gravidez depois de uma perda”. “Ainda não tenho resposta”, acrescentou.

“Demorei algum tempo a conseguir gozar desta gravidez, em criar uma relação com o bebé e aceitar que sim, está tudo a correr bem, que posso sonhar com o dia em que ela vai nascer”, detalhou a atriz, referindo que “não há um dia que passe que não” se lembre da “primeira filha”, Zoe, gestação que teve de ser interrompida aos seis meses, em julho de 2022.

“É impossível não fazer comparações entre as gravidezes, não há um único dia que não pense nela. Quando anunciámos que eu estava novamente grávida, em quase tudo o que se escreveu, diziam que estávamos à espera do primeiro filho. Custa tanto ler isto. Custa mesmo muito. Acho que isso é o reflexo de como a perda gestacional ainda é um assunto que precisa ser explorado e desmistificado”, alertou e pediu Matilde Breyner, lembrando a dor do “colo vazio” de tantas outras mães e pais. “Acho que a maioria dos pais de colo vazio partilham da mesma opinião, eu gosto que me perguntem coisas sobre a Zoe, gosto de falar dela, tenho saudades dela… porque os nossos filhos existiram”, sublinhou.

Uma partilha que Matilde Breyner faz neste mês de outubro por ser o “da consciencialização para a perda gestacional e neo natal, mas também o de Zoe. “Foi e sempre será a nossa primeira filha e falar sobre ela será sempre um motivo de alegria”, vincou, clarificando que este post serve “para alertar para este tema (…), para quem está a passar pelo mesmo e precisa de apoio”.