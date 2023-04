Medo de assédio tira meia hora de exercício físico por semana às mulheres

Em média, as mulheres dedicam menos 38 minutos por semana ao exercício ao ar livre devido a uma sensação de insegurança e receio do assédio na rua. Um valor que corresponde a 1/4 a menos do que os homens, ou seja, 25%.



Os resultados foram recolhidos por uma plataforma de registo de atividade física via GPS, a Strava, procurando depois encontrar explicações para esse diferencial.

A pesquisa revelou ainda que essa diferença entre homens e mulheres tende a aumentar durante o fim de semana passando de 25% a 27%.

Muitas vezes, o medo de serem agredidas ou assediadas leva a que as mulheres cheguem mesmo a evitar o exercício físico. De notar, que um estudo levado a cabo pela revista Runner’s World, 43% das mulheres são vítimas de assédio durante o jogging, por exemplo.

Mas esta não é a única razão que explica esta diferença, também a falta de tempo e a carga mental fazem parte desta equação. Uma maior carga horária ligada a atividades como as tarefas domésticas e obrigações familiares limitam o tempo das mulheres.