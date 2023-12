Meias-calças térmicas a partir de 4 euros

As temperaturas em Portugal estão cada vez mais baixas. Com a chegada do inverno esta semana, os números do termómetro continuam a baixar, passando para o lado negativo.

Com isso, torna-se, às vezes, complicado utilizar roupas que nos deixem realmente aquecidos, e escolher usar saias ou vestidos está completamente fora de questão. Mas, e se houvesse maneira de reverter a situação?

As meias-calças geralmente são a solução. Contudo, costumam ser finas e não protegem do frio. Contudo, ultimamente, têm chegado ao mercado com outra característica: materiais térmicos ou polares. Assim, os collants, como também são conhecidos, passam a ter mais uma camada de proteção.

Desta forma, pode usar saias e vestidos sem medo de congelar. Veja aqui as opções que deixamos para si a partir de

Collants Térmicos com Efeito Transparente, Calzedonia, 15,95€

Meia-calça térmica transparente, Ysabel Mora, 15,95€

Collants térmico, H&M, 15,99€

Collants forro malha polar, Primark, 4€

Collants polar, Lefties, 4,99€

Collants em tecido polar, H&M, 9,99€

Collants térmicos, Women’Secret, 8,99€

Collants Térmicos, Tezenis, 9,99€

Collants com interior em polar, Kiabi, 9€