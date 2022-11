Moda nacional de luto: Modelo Tiago Danu morreu a defender um amigo de grupo rival

“É com profundo pesar que a Karacter anuncia o falecimento de Tiago Danu. Em nome de toda a equipa, dirigimos os nossos sentimentos a toda a família e amigos”. A mensagem é da agência que representa Tiago Danu, manequim emergente da moda nacional, estudante de energias renováveis e trabalhador que morreu esfaqueado na noite de noite de domingo, 27 de novembro em Setúbal.

“Estava no local errado à hora errado”, descreve a mãe do jovem de 20 anos em declaração ao Jornal de Notícias. Tudo aconteceu num parque de estacionamento, no Monte Belo Norte, que frequentava habitualmente com amigos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karacter Agency (@karacteragency)

Segundo é descrito, a chegada de elementos de um grupo rival desencadeou a violência, com estes a tentarem levar um amigo de Tiago. Foi, portanto, a defender o amigo que o manequim terá sido esfaqueado. O manequim ainda foi socorrido pelo INEM e transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer.

A Polícia Judiciária já terá identificado os elementos do grupo agressor. tenta chegar aos autores do homicídio e tornar inequívoco o motivo que esteve na origem do conflito.

Tiago Danu tinha já um percurso longo na moda nacional, com participações frequentes na ModaLisboa e no Portugal Fashion, tendo desfilado para criadores como Alexandra Moura, Nuno Gama, Dino Alves, Duarte, Maria Gambina e Estelita Mendonça e Valentim Quaresma. No percurso somava ainda campanhas publicitárias e vários editoriais de moda.