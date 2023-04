Morreu o compositor Ryiuchi Sakamoto vítima de cancro. Tinha 71 anos

A assessoria do artista anunciou no domingo, 2 de abril, que Ryuichi Sakamoto morreu a 28 de março, e num funeral que foi realizado apenas para familiares próximos, a pedido dele. “Gostaríamos de compartilhar uma das citações favoritas de Sakamoto: ‘Ars longa, vita brevis. A arte é longa, a vida é curta”, refere o comunicado.Sakamoto sobreviveu a um cancro na garganta em 2014 e sete anos depois, em 2021, revelou que estava a tratar um cancro no reto.

Tendo alcançado a fama na década de 1970 com o influente grupo japonês Yellow Magic Orchestra, as inovações eletrónicas de Sakamoto ajudaram a estabelecer as bases para o synth-pop, house music e hip-hop.

O tema “Forbidden Colours” do filme de 1983, com vocais de David Sylvian, tornou-se um sucesso global para Sakamoto, que também colaborou com Thomas Dolby e a lenda do punk Iggy Pop nos anos 80.

Sakamoto ganhou um Oscar pela banda sonora do épico de 1987 “O Último Imperador”, dirigido por Bernardo Bertolucci, que conta a história do último imperador da China, Puyi.

O compositor morou em Nova York por décadas, mas sua carreira prolífica fez dele uma grande estrela em seu país natal, onde era conhecido por sua ruidosa campanha antinuclear.

Nascido em Tóquio em 1952, Sakamoto cresceu imerso nas artes, já que seu pai era editor literário de alguns dos maiores romancistas do Japão, incluindo o Prémio Nobel Kenzaburo Oe.

Descobriu o piano ainda jovem e disse que Bach, Haydn e Debussy o fascinaram na adolescência tanto quanto os Beatles e os Rolling Stones.

Estudou composição e etnomusicologia na universidade – ganhando o carinhoso apelido de “O Professor” no Japão – e começou a apresentar-se na florescente cena eletrónica de Tóquio na década de 1970.

“Trabalhava com o computador na universidade e tocava jazz durante o dia, comprava discos psicadélicos da Costa Oeste e dos Kraftwerk na fase inicial à tarde e tocava folk à noite”, disse ao The Guardian em 2018.

Em 1978, ele co-fundou a Yellow Magic Orchestra (YMO) com Haruomi Hosono e Yukihiro Takahashi, que morreu em janeiro. Techno-pop de alta energia teve uma enorme influência na música eletrónica em todo o mundo e inspirou as melodias sintetizadas dos primeiros videogames japoneses. Após a dissolução da YMO em 1983, Sakamoto dedicou-se a projetos solo, explorando uma infinidade de estilos musicais, do rock progressivo e ambiente ao rap, bossa nova e clássico contemporâneo.

Acumulou colaborações com artistas de vanguarda, mas também com estrelas de todo o mundo, como a cantora cabo-verdiana Cesária Évora e o brasileiro Caetano Veloso, bem como a estrela senegalesa Youssou N’dour. “Quero ser um cidadão do mundo”, disse certa vez Sakamoto, que se mudou para Nova York na década de 1990. “Parece muito hippie, mas eu gosto disso.”

Sakamoto também foi um ativista ambiental dedicado, que se tornou uma figura proeminente no movimento antinuclear do Japão após o colapso de Fukushima em 2011. Encenou e participou em muitos comícios e, em 2012, organizou um megaconcerto contra a energia nuclear perto de Tóquio, apresentando os amigos Kraftwerk, cujo nome significa “central elétrica” ​​em alemão.

Sakamoto também fundou uma organização de conservação em 2007 chamada More Trees, que trabalha para promover a silvicultura sustentável no Japão, nas Filipinas e na Indonésia.

O compositor casou-se e divorciou-se duas vezes, é pai da cantora de J-pop Miu Sakamoto, filha da pianista e da cantora japonesa Akiko Yano, nascida em 1980.

