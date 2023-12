Morreu Odete Santos. Reveja imagens da advogada, atriz, deputada do PCP e “mulher de Abril”

“Mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista, Odete Santos foi uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na ação de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projeto do Partido Comunista Português”, conclui a nota do partido sobre Odete Santos.

A política e militante do PCP foi voz ativa na conquista de direitos para as mulheres como o combate ao aborto clandestino e pugnou pela despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez.