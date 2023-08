Mulher fatura 28 mil euros por ano a vender jóias de leite materno

Rachel Heinze é mãe de dois filhos. Durante o primeiro ano de vida do filho Lucas, Rachel viveu um período cansativo, com vários problemas a nível da amamentação, e, ao receber um anel com uma pedra branca pálida feita de uma forma em pó do seu leite materno, decidiu criar um negócio em volta disso.

Rachel fatura cerca de 30 mil dólares por ano (cerca de 28 mil euros), desde 2021, apenas a vender jóias de leite materno.

Rachel transforma o leite materno dos clientes em pó antes de transformá-lo numa peça de bijuteria – o mesmo trabalho pode ser feito com cinzas – e cada peça custa em média 200 dólares (cerca de 180 euros).

Sobre o projeto, Rachel contou ao site Good News Network que achou “estranho”: “Mas tendo eu mesma essa jornada, posso definitivamente perceber porque as pessoas querem carregar essa pequena parte da jornada com elas. Quando atingi a marca de um ano de amamentação, quis comemorar”.

Rachel falou, também, sobre o processo de amamentação: “Fiz de tudo para continuar amamentando por um ano. Foi cansativo”.

Antes de começar a fazer jóias de leite materno, Rachel não tinha nenhuma formação em designer ou metalúrgica, era uma neurocientista profissional especializada em concussões. No entanto, aproveitou e investiu neste novo projeto.

“Eu não sabia que seria uma coisa tão grande – apenas pensei que seria um pouco aqui e ali para fazer uma venda”, revelou. “Tinha um vídeo nas redes sociais e foi aí que começou a tornar-se uma grande coisa”.

Apesar do negócio, Rachel assume: “O meu negócio é apenas uma coisa boa no topo. Mãe em primeiro lugar, negócios em segundo. Se isso significa ficar acordada até mais tarde, com menos horas de sono, estou bem”.