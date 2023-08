Música e matemática: uma combinação que pode ajudar o seu filho a ter melhores resultados

Incorporar música na sua rotina pode tornar a sua vida melhor. Aparentemente, se incorporar nas aulas de matemática pode também ajudar na melhoria das notas, revela um novo estudo.

Pesquisadores na Turquia dizem que ouvir música torna o aprendizado de matemática mais agradável, mantém os alunos envolvidos e ajuda a aliviar a ansiedade. Isto pode, potencialmente, aumentar a motivação.

Durante a pesquisa, os investigadores analisaram três tipos distintos de intervenção musical. A primeira foram as intervenções musicais padronizadas, como aulas de música típicas em que as crianças cantam, ouvem e compõem música. A segunda categoria envolveu intervenções musicais instrumentais, nas quais os alunos aprenderam a tocar instrumentos, individualmente ou em banda. O terceiro foram as intervenções integradas de música e matemática, nas quais os professores incluíram a música nas aulas desta disciplina.

Os alunos foram submetidos a testes de matemática antes e depois das intervenções. Quando comparados, os resultados constataram que o uso da música levou a uma melhoria mais significativa do desempenho.

O estudo revelou ainda que a música ajuda, particularmente, no aprendizado da parte aritmética da disciplina, em comparação a outros temas, e que tem um impacto maior nos alunos mais jovens, ainda a aprender os fundamentos básicos.