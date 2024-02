Mutilação Genital Feminina. Dos 14 inquéritos 11 foram arquivados, em cinco anos

Em Portugal foram instaurados, nos últimos cinco anos, 14 inquéritos pela prática de Mutilação Genital Feminina, um crime que consiste na remoção parcial ou total dos órgãos genitais externos femininos e quando as meninas são ainda muito pequenas. Um processo que só é frequentemente detetado muitos anos após ter sido feito e frequentemente quando a mulher excisada tem de ir ao médico por se ver confrontada com problemas graves de foro ginecológico e urinário ou está perante uma gravidez.

Até ao momento, existem dois inquéritos que estão sob investigação, que foram interpostos entre 1 de janeiro e 22 de outubro 2023, e um acabou em condenação, com posterior suspensão da pena no Tribunal de Relação. Todas os restantes foram, de acordo com os dados da Procuradoria-Geral da República (PGR) à Delas.pt, arquivados.

“Sem prova não há sentença e é por isso que muitos casos são arquivados. É difícil perceber quem fez, a menos que as pessoas contem ou que haja alguma suspeita”, lembra Mia Negrão. A advogada e membro da Associação Portuguesa e Mulheres Juristas (APMJ) crê que, apesar deste desfecho, se está a “fazer caminho” na luta contra este crime.

“Começou com a criminalização, que por si já acaba por dissuadir as pessoas de o fazerem”, refere. A presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro, acrescenta: “Não é fácil aferir do ponto de vista da prova e das responsabilidades, mas é importante olhar para todos estes casos de forma pedagógica e pela prevenção.”

“É preciso ter uma perspetiva feminista,

não podemos estar a punir duplamente estas mulheres”

Mia Negrão lembra que “se as pessoas ainda vão lá fora e cumprem aquilo que lhes é mostrado como tradição [n.r.: muitas vezes em viagens a países como, entre outros, Guiné-Bissau e Guiné], os processos vêm dizer que as pessoas são chamadas a testemunhar, são inquiridas, é gerado um clima de tensão que levam a que percebam que o fizeram não está certo, há uma consciencialização e atua-se junto das camadas mais jovens, que podem começar a fazer diferente”, afirma.

Nesse sentido, prossegue, a “condenação de 2021 já serviu a sua finalidade”. “A suspensão da pena [na relação] surge porque temos de pesar que esta punição ia criar uma dupla penalização: a criança ia ficar sem a mãe, que tinha 19 anos quando a bebé foi alvo da prática de MGF, e a progenitora era a única referência da filha mediante um pai ausente. É preciso ter uma perspetiva feminista, não podemos estar a punir duplamente todas estas mulheres por estarem a fazer uma prática que ainda, muitas vezes, lhes é imposta pela sociedade, pela cultura e possivelmente pela família”, distingue a advogada e membro da APMJ.