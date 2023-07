Namorar depois dos 50 anos? Cinco recomendações a considerar

O amor não tem idades, já diz o velho ditado português. E, não raras as vezes, pode mesmo surgir após os 50 anos – ou mais. O site Pure Wow falou com alguns especialistas que decidiram juntar uma mão cheia de dicas para as pessoas que decidem encontrar o amor após os 50 anos de idade e a Delas.pt reúne-as agora para si.

Ora veja abaixo o que deve ter em atenção:

Pense no que quer



Pepper Schwartz, professor de sociologia da Universidade de Washington, sugere que escolha cinco qualidades principais de um encontro potencial como “obrigatórias” e siga-as quanto conseguir. Veja o que quer para o seu futuro e foque-se nesses fatores essenciais para si.

Ensaie o encontro



Se esteve muito tempo sem primeiros encontros, é normal que se sinta mais nervosa e não saiba muito bem o que fazer ou dizer. E embora as coisas nunca saiam exatamente como planeamos, ter uma ideia de certas perguntas interessantes e importantes pode ser um bom primeiro passo para que a conversa flua naturalmente e de forma dinâmica. Organize histórias, mostre os seus interesses e pergunte também o mesmo à outra pessoa. Deixe que a conversa seja leve e descontraída mas, ao mesmo tempo, ilucidativa.

Faça amigos com a tecnologia



Cada vez mais a internet é uma ferramenta acessível a toda a gente. E quem pensa que os sites de encontros amorosos servem apenas para a população mais jovem, a quarentena mostrou que não é bem assim. Por isso, não tenha medo e arrisque-se a conhecer novas pessoas através das plataformas digitais. Mesmo que não encontre logo um parceiro, pode sempre travar várias amizades.

No entanto, saia também fora do virtual



Ainda que a internet seja um bom sítio para conhecer várias pessoas, não se fique apenas pelo virtual. Saia com os seus amigos e amigas, combine programas que a façam sentir bem e, talvez, pode também acabar por encontrar uma boa pessoa para partilhar a vida – ou uma aventura.

Seja resiliente

Amar alguém pode trazer não apenas momentos bons como momentos de mais sofrimento. É importante sabermos que por vezes as pessoas gostam de nós e, noutras, não. E se está com receio de pensar que é a única pessoa divorciada a tentar arranjar um novo amor, ou a única pessoa com essa idade que quer novamente ser feliz com alguém, pois desengane-se. Aliás, houve durante a quarentena um crescimento na procura de sites amorosos por mulheres de 40 a 50 anos. O importante é saber que nem todos têm de gostar de nós e aceitar essa realidade sem ilusões ou desilusões.