Não lhe respondem às mensagens? Veja o que fazer quando isso acontece

O famoso “ghosting”, que é o deixar de responder às mensagens ou fingir que aquela pessoa não existe, acontece mais do que gostaríamos. E quando ocorre ficamos tristes ou até a perguntar o que há de errado. Mas, calma, isso vai deixar de acontecer.

Já aconteceu a todos, ou com a maioria, sair com alguém e, quando pensamos estar tudo bem, a pessoa demora a responder ou desaparece por completo. Mas, há certas coisas a fazer quando lhe ignorarem as mensagens ou simplesmente fingirem que não existe.

O “ghosting” deixa-nos confusos, tristes e até com raiva, às vezes. Porém, é importante lembrar o nosso valor e amor próprio. Então, tem aqui algumas dicas que vão permitir com que supere quem a ignore.

Para começar, é normal ficarmos ansiosos quando alguém não nos responde e pensar o pior, que nos está a ignorar ou que não se importa connosco. Tirar conclusões precipitadas é um jogo perigoso. Mas sobrecarregar a pessoa e enviar mensagens constantemente pode piorar a situação. Às vezes, realmente a pessoa está muito ocupada ou esqueceu-se de responder, então dê tempo suficiente. A paciência pode esclarecer a situação e dar espaço à outra pessoa.

A falta de comunicação é um problema sério nos relacionamentos. Então, se a relação for significativa e a comunicação estiver em falta e afetar o bem-estar emocional, o importante é “abrir o jogo” e contar a verdade. Expressar as emoções de forma aberta e com respeito ajuda a esclarecer e encerrar o assunto.

O nosso próprio bem-estar é fundamental. Então é essencial não deixar que situações como estas deixem afetar a nossa autoestima ou confiança e deixar-nos a questionar o que fizemos de errado. Para evitar isso, faça atividades que goste, passe tempo com amigos e familiares e pode até praticar o autocuidado.

A experiência é algo muito rico e aprender com ela ainda mais. Então, ao invés de ver o “ghosting” como um fracasso, torne isso numa oportunidade para aprender e crescer. A reflexão é imprescindível para entender os pontos importantes, fortes e fracos, e permite a preparação para situações futuras.

Por outro lado, pode também ser uma nova possibilidade. Não deu certo com essa pessoa? É porque vai dar com outra. A mente deve sempre estar aberta para novas oportunidades e relacionamentos que valorizem o seu amor e tempo.