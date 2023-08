“Não será mais possível usar abaya na escola”. Governo francês tira túnica a alunas

O governo francês irá proibir que as alunas de escolas do país usem a abaya, túnica comum em países do Norte da África e árabes, anunciou o ministro da Educação francês, Gabriel Attal, neste domingo, 27 de agosto.

“Não será mais possível usar abaya na escola”, declarou Attal em entrevista ao canal de TV TF1, na qual considerou que a indumentária é contrária às normas estritas de laicidade no ensino francês.

A abaya cobre o corpo e deixa de fora rosto, mãos e pés, e o uso por adolescentes gerou polémica em França, sobretudo devido a críticas da direita. “Quando o aluno entra numa sala de aula, não se deve poder identificar a sua religião ao olhar para ele”, disse o ministro.

O deputado Éric Ciotti, presidente do partido de oposição Republicanos (direita), saudou a decisão, enquanto a deputada de esquerda Clémentine Autain considerou-a inconstitucional e criticou “a política da insumentária”.

Embora o Conselho Francês do Culto Muçulmano (CFCM) considere que a peça não representa um símbolo islâmico, o Ministério da Educação francês divulgou, no ano passado, uma circular a autorizar as escolas a proibir a abaya, bem como bandanas e saias muito longas.”As instruções não estavam claras, agora estão, e nós saudamo-las”, disse à AFP o secretário-geral do sindicato, Bruno Bobkiewicz, e que representa os diretores de instituições de ensino.