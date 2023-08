Navios que são, na realidade, casas de luxo? Nova invenção é apresentada em outubro

“Houseyachts” será a próxima grande tendência na marinha. A Reina Boats, empresa norte-americana, irá lançar, este outono, uma nova linha de navios que pode servir tanto como iates quanto como casas de luxo.

Os fundadores da Reina, Hayri Dayi e Emin Günal, criaram o conceito depois de verem um aumento na navegação marítima durante a pandemia. A dupla percebeu que havia necessidade de embarcações elegantes que pudessem oferecer espaço e comodidades sem custar um centavo.

“Muitos barcos não têm espaço suficiente para oferecer todas as acomodações e confortos que as pessoas desejam”, disse Günal em comunicado, divulgado pela Robb Report. “Os catamarãs a motor oferecem mais volume, mas também se tornaram bastante caros. Isso tornou as casas flutuantes como a única opção”.

A dupla não duplicou apenas as casas flutuantes “desatualizadas” do passado, como começou a projetar um navio elegante que atrairá os fãs de iates.

“As casas flutuantes existentes ficaram presas ao design da década de 1980, e quase 90% das casas flutuantes na água eram embarcações alugadas comercialmente”, nota Günal.

A linha inclui cinco modelos que vão desde um utilitário “RV flutuante” até um luxuoso condomínio de dois andares sobre a água. Variando de 26 a 60 pés, os membros da frota combinam decoração sofisticada e móveis de alta qualidade com eletrodomésticos de primeira linha e tecnologia de casa inteligente.

Fabricadas em alumínio de qualidade marítima, as embarcações têm um design de casco semelhante ao de um catamarã e devem ser igualmente resistentes. Cada um é movido pela última geração de motores da popa Mercury que são supostamente mais ecológicos do que outros motores convencionais.

“Eles economizam combustível, são extremamente silenciosos e funcionam perfeitamente”, acrescenta Günal. “São, também, certificados com uma classificação de emissões ultrabaixas do California Air Resources Board (CARB)”.

A programação do Reina será construída na meca do iatismo da Turquia. O primeiro modelo, conhecido como Reina Live 44DR, será lançado no Fort Lauderdale International Boat Show este ano.