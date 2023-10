Nem tudo o reluz é ouro, mas pode ser dourado. Opções por menos de 30 euros

Para muitas uma paixão, para nutras uma tonalidade de pouco interesse. O dourado divide opiniões, mas a verdade é que, além dos acessórios, este tom metalizado é grande tendência da próxima estação no que diz respeito ao vestuário.



Calças, vestidos, carteiras, entre outras peças, há muito por onde escolher. As lojas estão recheadas de peças douradas e, para agarrar a tendência, a Delas.pt reuniu algumas sugestões para dar um toque mais “brilhante” aos looks. A melhor parte? Todas as peças custam menos de 30 euros.

Carteira de ombro de strass, na Mango, 25,99€

Brincos irregulares, na Mango, 9,99€

Capa de telemóvel polipele metalizado, na Lefties, 6,99€

Top halter metalizado, na Zara, 22,95€

Sandália tacão tiras pulseira, na Bershka, 22,99€

Colete fio metalizado, na Zara, 19,95€

Vestido curto bandeau, na Stradivarius, 22,99€

Vestido de alças dourado, na Stradivarius, 25,99€

Calças direitas metalizadas, na Pull&Bear, 29,99€

Vestido midi de manga comprida, na Bershka, 29,99€

Mala com alça redonda, no El Corte Inglés, 25,99€