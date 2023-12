Taylor Swift faz 34 anos e o dia é de festa e de recordes

Um milhar de milhão do dólares em bilhetes (920 milhões de euros) na mais rentável digressão de sempre, The Eras Tour, que vai chegar a Portugal a 24 e 25 de maio, recordista nas tabelas de música e um verdadeiro ícone de estilo para milhões de fãs. Taylor Swift comemora 34 anos nesta quarta-feira, 13 de dezembro, mas tem muito mais para celebrar.

Em julho deste ano, a cantora nascida em West Reading, Pennsylvania, nos Estados Unidos da América, bateu recorde ao tornar-se na primeira mulher cantora e compositora com quatro álbuns ao mesmo tempo na tabela dos dez mais vendidos nos EUA. Sagrou-se também a intérprete com mais álbuns no primeiro lugar da tabela, em toda a história da contagem, que já conta com seis décadas e estava nas mãos de Barbra Streisand. Só Prince tinha conseguido feito semelhante, que teve cinco álbuns no Top 10, em 2016, pouco depois de ter morrido, a 21 de abril de 2016.

Já em outubro de 2022 tinha superado um marco com 64 anos de história: conquistou simultaneamente todos os dez primeiros lugares na tabela de músicas top 100 da Billboard, e tudo logo após o lançamento do seu álbum Midnights.

Na internet, e pelo Spotify, a “personalidade do ano” 2023 para a revista norte-americana Time tornou-se a primeira mulher a chegar aos 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma. De gosto eclético na moda, é comum vê-la de minissaias e botas altas, brilhantes e a antecipar tendências e ditar regras: quem não repara na sua icónica franja.

Premiada largamente em múltiplas galas (é a primeira mulher a ter conseguido três Grammy por álbuns do ano — Fearless (2010), 1989 (2016) e Folclore (2021) – e estudada nas universidades – com direito a curso de Literatura numa faculdade belga e tendo por base as suas letras -, Taylor Swift provou, em 2017, uma coisa ao mundo: o assédio sexual podia ser punido em tribunal. A 17 de agosto desse ano, a cantora celebrava a vitória sobre David Mueller. O tribunal dava razão à artista de Shake it Off, com 27 anos, que acusava o radialista da estação KYGO-FM, de 55, de a ter assediado sexualmente, em 2013. Os juízes decidiram, então, que Mueller teria de indemnizar Swift com um milhão de dólares.

No que toca ao amor, a jovem também tem vivido momentos felizes com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Durante os intervalos da digressão, esteve presente em vários jogos dos Kansas City Chiefs e até chegou a posar, em clima de cumplicidade, nos camarotes ao lado do atleta.

O sucesso mundial de “The Eras Tour” impulsionou um filme, que esteve em exibição em Portugal no mês de outubro. Um filme que chegará à televisão, e que pode ser visto em casa, em streaming, em dia de aniversário da cantora, 13 de dezembro.