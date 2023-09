Novo visual: Cuca Roseta prepara-se para concertos na América Latina

Cuca Roseta mudou completamente o visual, no âmbito dos concertos que vai dar na América Latiana. De acordo com David Xavier, responsável pela transformação, “foram colocadas cerca de 150 extensões de cabelo com 70 centímetros, a cor foi alterada de um louro claro para um louro escuro, quase mel”.

Nas redes sociais, o hairstylist falou, ainda, sobre a ligação que tem com a fadista. “É uma relação de amor que começou por ser profissional. Hoje, faz parte da minha vida. Ela e os seus”, contou.

Na caixa de comentários, Cuca Roseta pronunciou-se acerca da mudança e elogiou o profissional. “Pessoas bonitas como tu, que levam coisas bonitas ao mundo, só podem receber coisas bonitas”, afirmou.

Os seguidores também elogiaram a mudança de visual da fadista. “Lindíssima”, “Que linda” e “Linda” são alguns dos exemplos.