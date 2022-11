O adeus emocionado a Adosinda Augusta, a ‘Vovó Viral’. Tinha 97 anos

Aos 97 anos, Adosinda Augusta não resistiu às sequelas provocadas por um AVC, que a manteve internada durante algumas semanas. A ‘vovó Viral’ como ficou conhecida nas redes sociais morreu na sexta-feira, 18 de novembro, tal como avançou o neto João Fraga.

Este sábado de manhã este, o principal responsável pelo êxito alcançado pela avó, despediu-se com sentida homenagem. “Mais importante que a tua sabedoria, foi o amor que nos deixaste. Não vai ser fácil existir sem ti minha rainha”, lê-se.

Recorde-se que Adosinda Augusta somava 670 mil seguidores na rede social Facebook e começou a ser conhecida do público a partir de 2019m quando a separação entre avó e neto deram espaço a trocas de publicações carinhosas e ternurentas entre ambos, manifestadas com as peculiares expressões tipicamente transmontanas.