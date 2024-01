O insólito vestido de Gillian Anderson nos Globos de Ouro com vaginas bordadas

“O vestido tem vaginas (…)Usei-o por tantas razões”, explicou a atriz Gillian Anderson em conversa com o site norte-americano Deadline e a partir da passadeira vermelha dos Globos de Ouro.

A estrela da série Sex Education e de Ficheiros Secretos vestiu-se em tons de marfim para a cerimónia de entrega dos prémios de cinema e TV, que teve lugar na noite de domingo, 7 de janeiro, a partir de Los Angeles. Cada bordado levou, refere a insígnia de Gabriela Hearst, levou cerca de três horas e meia a fazer.

Oh Gillian…..your amazingness knows no bounds……

(Zoom in on the dress) pic.twitter.com/QHUhTB8nEu

— Stephanie deGiorgio (@DrSdeG) January 8, 2024