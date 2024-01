O sol está de volta! Óculos de olhos postos nas tendências e partir de 13€

Um bocadinho antes do tempo e mais quente do que é hábito. Os próximos dias vão cheirar a primavera quando ela ainda está longe: a dois meses. Mas para abraçar os primeiros raios de sol com os olhos protegidos, é importante ter uns bons óculos de sol.

E se os grandes formatos continuam na moda que transita do ano passado, as coleções das próximas temporadas chegam com opções cat eye mais recortadas ou mais curtas nas lentes, sem descurar o trabalhado e o anguloso dos aros.

Os ovais começam a estar de volta – quem não se lembra da Jennifer Lopez no desfile da Schiaparelli, no início desta semana – mas com armações trabalhadas ou coloridas.

Importante vincar que o vermelho chili, cor de eleição para este inverno, também está nos aros de massa e chegam também em gradiente de cor. Se pensa que é rouge à conta do amor do Dia dos Namorados, também existem opções no mercado, mas essa não é a primordial razão desta tendência de 2024.

Os óculos de cores garridas e até em conjugações de tonalidades imprevistas estão de volta, bem como os de caráter técnico. E aqui, espera-se excesso ora de tom, ora de forma.

Veja quase 30 opções para se inspirar e ouse, ouse muito começando já dois meses antes da próxima estação.

Round glasses, Zara, 49.95€

Tove, Ted Baker, Optiviosão, Preço sob consulta

Zadig&Voltaire, Optovisão, Preço sob consulta

Dolce & Gabanna, Luxottica, 250€

Oakley, 11.13, 455€

Cigalia, Alain Afflelou, 49€

Dana, Allain Afflelou, 59€

Arnette, Multióticas, 99€

Cierzo, azul, Insitutotico, preço sob consulta

Cierzo, Tartaruga, Insitutotico, preço sob consulta

Cierzo, Preto e Dourado, Insitutotico, preço sob consulta

Dior Fantastica, Dior, preço sob consulta

Fiore, Moss, Optivisão, preço sob consulta

Giorgio Armani X Toyama, preço sob consulta

Óculos de sol, H&M, 12.99€

Óculos de Sol Cat Eye de Acetato, Multicolor, Mr Boho, no El Corte Inglés, 59€

Óculos de Sol Cat eye, Parfois, 17.99€

Óculos de sol verdes, Parfois, 17.99€

Óculos de sol com armação de massa, Mango, 17.99€

Óculos de Sol de Acetato Redondos, Scalpers, no El Corte Inglés, 39€

Óculos de Sol, Guess, na Wells, 109€

Óculos de sol ovais, prateado cinzento claro, H&M, 15.99€

Óculos de Sol Ovais, Easy Wear, no El Corte Inglés, 12.99€

Óculos de sol ovais, Mango, 17.99€

Óculos de sol polarizados, H&M, 19.99€

Óculos de Sol, Polaroid, no El Corte Inglés, 103€

Óculos de sol, Parfois, 12.99€

Óculos de sol redondos, Mango, 19.99€

Óculos de Sol, WE, Dourado, Wells, 49€

Prada, Luxottica, 104€

Ray-Ban, Luxottica, Preço sob consulta

Ray-Ban State Street, Multióticas, 165€

Ray-ban, Luxottica, 185€