Oito hábitos que deve adotar para uma maior longevidade

Pesquisadores que estudaram o estilo de vida de 700 mil americanos descobriram que os homens que seguiram estes mandamentos viveram 24 anos a mais do que aqueles que não adotaram nenhum. As mulheres, em contrapartida, apenas viveram mais 21 anos.

Os mandamentos são: ser fisicamente ativa, não consumir drogas, não fumar, controlar o stress, seguir uma boa dieta, beber com moderação, ter uma boa rotina do sono e ter relações sociais positivas.

“Ficamos realmente surpresos com o quanto poderíamos ganhar com a adoção de um, dois, três ou todos os mandamentos de estilo de vida”, notou o autor do estudo, Xuan-Mai Nguyen, do Departamento de Assuntos de Veteranos da Carle Illinois College of Medicine.

“Os resultados da pesquisa sugerem… quanto mais cedo melhor, mas mesmo que faça algumas mudanças aos 40, 50 ou 60 anos, ainda é benéfico”, acrescentou.

A equipa usou dados de registos médicos e questionários coletados entre 2011-2019 de 719.147 pessoas inscritas no “Programa Milhão de Veteranos para Assuntos de Veteranos”.

A análise incluiu dados de adultos dos 40 aos 99 anos e incluiu 33.375 mortes durante o processo. A baixa atividade física, o consumo de drogas e o tabagismo foram os fatores que mais impacto tiveram na expectativa de vida, com um risco de morte de 30% a 45% mais elevado.

Stress, consumo excessivo de álcool, má alimentação e maus hábitos de sono foram associados a um aumento de cerca de 20% no risco de morte. A falta de relações sociais positivas foi associada apenas a um aumento de 5%.

Nguyen enfatizou que nunca é tarde para adotar um estilo de vida saudável, o que é verdade até para quem já vive estilos de vida saudáveis.