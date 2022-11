Olivia, Rihanna e Kerry usam-nas até às axilas. Eis as luvas do momento e onde as encontrar

Tudo no mês de outubro. As atrizes Olivia Wilde e Kerry Washington a par da cantora Rihanna já deixaram bem clara a nova tendência para o frio: luvas até ou mesmo para lá dos cotovelos.

Embora este tipo de acessórios integre muitas vezes o look das passadeiras vermelhas das grandes galas, elas estão mesmo para ficar. Afinal, estes são apenas três exemplos de celebridades que surgiram recentemente a apostar nesta proteção para o frio e sempre conjugadas com vestidos sem mangas ou mesmo cai-cai.

No entanto, as luvas compridas não deixarão ficar mal quem as preferir usar com mangas. E a regra é para ousar nos contrastes. Sabemos que a pele é sempre inultrapassável, resistente e duradoura, mas não faltam materiais diversos a imporem a sua presença nos outfits.

Quanto as cores, a criatividade é total. Veja o que já existe nas lojas e seja das primeiras a agarrar esta tendência.

Luvas compridas em pele, H&M, 29.99€

Luvas compridas pele sintética, Kiabi, 10€

Luvas de pele, Zara, 39.95€

Luvas flores, na Zara, 17.95€

Luvas pele, Zara, no 39.95€

Luvas sem dedos em mistura de caxemira, na H&M, 19.99