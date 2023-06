“Perigo iminente”: Quatro clinicas de estética da Grande Lisboa suspensas por práticas irregulares

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) fez ação de de fiscalização de clínicas de estética e comunicou, nesta manhã de sexta-feira, 23 de junho, que suspendeu quatro estabelecimentos em Lisboa e Agualva, na sequência de denúncias que indicavam a prática de cuidados de beleza feitos por profissionais não habilitados.

“Perigo iminente para a saúde e segurança dos utentes”, refere o comunicado emitido pelo regulador, em comunicado, no qual é indicado que o que foi apurado seguiu também para investigação no Ministério Público.

As clínicas agora suspensas aplicavam procedimentos que “requeriam o uso de medicamentos e/ dispositivos médicos”, que apenas estão disponíveis para uso dos médicos.

De entre os tratamentos efetuados, a ERS elenca ainda os que estavam a ser aplicados ilegalmente: “procedimentos invasivos de injeção/ inserção de produtos na pele, designadamente, aplicação de fios tensores, toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores, multivitamínicos e outras soluções, bem como a remoção de sinais/nevos e tratamentos com PRP (Plasma Rico em Plaquetas), usado para tentar atrasar o processo de envelhecimento, procedimentos de lipoaspiração com uso de laser díodo (estrito ato médico) e a utilização de equipamento de ultrassons focados de uso exclusivo por médico”.

Como medida cautelar, a ERS decretou a suspensão imediata das atividades em quatro dos estabelecimentos “com fundamento no exercício não habilitado de cuidados de saúde na área da estética”. O regulador refere que as medidas punitivas serão “extintas quando for comprovada a eliminação do perigo para a saúde e segurança dos utentes, o qual poderá passar pela cessação definitiva das atividades de prestação de cuidados na área da saúde das entidades visadas”.