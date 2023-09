Prepare-se, o vermelho é o novo rosa e já está em todo o lado

Já não vale a pena adiar mais. As propostas de vermelho chili que tinham inundado as passerelles de Nova Iorque e Londres em fevereiro deste ano já estão ao dispor de todos e para todos os usos, neste outono e inverno.

Se dúvidas houvesse, bastava olhar para as TVs este fim de semana e perceber que acabou de se tornar impossível a fuga ao vermelho, uma tendência forte e viva que concorre com uma outra: a do minimalismo escandinavo em tons neutros, manteiga e casca de ovo e ainda a lembrar o quiet luxury. Atenção, as duas propostas não se misturam, apenas convivem lado a lado.

Depois de Georgina Rodriguez ter brilhado no Festival de Cinema de Veneza com um vermelho chili a rivalizar Julia Roberts no inesquecível filme Pretty Woman, também a apresentadora Cristina Ferreira e a comentadora Bruno Gomes, ambas na estreia do reality show da TVI neste domingo, 10 de setembro, fizeram opções semelhantes.

Aliás, a também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI – que quebrou a tradição de se estrear num formato televisivo sempre de branco e com um vestido encarnado acima dos 500 euros – escolheu uma peça de laçada ao lado como a de Gio, da autoria do estilista libanês Elie Saab.

Inspirados nestes looks, saiba que está a chegar uma onda de vermelho. Não sabemos se será tão intensa e avassaladora como a loucura rosa Barbie, mas que já existe em toda a parte e será difícil escapar, isso sim!

E, sim, os vestidos são apenas uma pequena parte deste mar vermelho, ora veja:

Blusão de penas com capuz, H&M, 159€

Boina lã, Primark, 6.50€

Botas Tipo Cowboy Simón com Detalhes de Verniz, Salto de Bloco e em Pele, Lola Cruz, no El Corte Inglés, 420€

Camisola 100% caxemira com decote redondo, Massimo Dutti, 129,99€

Capa assimétrica fluída, Zara, 19.95€

Casaco tweed bolsos, Mango, 69.99€

Colete comprido cruzado com cinto, Zara, 39.95€

Collants de Rede com Padrão Pied-de-poule, Calzedonia, 12.95€

Luvas compridas pele, Mango, 39.99€

Mala de ombro com vários bolsos, Berskha, 19.99€

Pijama Clássico em Cetim de Algodão Vermelho com Detalhes Fúcsia, Under Sleepwear, no El Corte Inglés, 89€

Poncho De Malha De Gola Alta, Parfois, 35.99€

Sandálias em verniz vermelho, salto fino, Jocelyn, Aldo, 109.95€

Shopper Básica Alça De Corda, Parfois, 19.99€

Sloggi Go Allround, 17€

Sobretudo comprido, Sfera, no El Corte Inglés, 119.99€

Blazer – relaxed fit – patterned, C&A, 49.99€

Quilted gilet, C&A, 49.99€

Top Bustier com linho, Bershka, 15.99€

T-shirt manga comprida oversized, Primark, 9€

Vestido assimétrico com laço, Mango, 59.99€

Vestido comprido vaporoso alças – Studio, Massimo Dutti, 199.99€

Vestido em malha canelada com gola, H&M, 34.99€

Vestido midi acetinado, Zara, 39.95€