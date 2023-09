Georgina Rodríguez brilha em Veneza ao estilo “Pretty Woman”, mas com botas de plataforma

Georgina Rodríguez já desfilou na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza. A companheira de Cristiano Ronaldo elegeu um vestido sensual na cor vermelho vivo, que não passou despercebido, mas o que captou a atenção e dividiu opiniões foi, na realidade, o calçado.

O vestido da marca Vetements, que foi criado em parceria com o “designer” libanês Elie Saab, foi conjugado com umas luvas brancas, ao estilo hollywoodesco, e umas botas pretas de plataforma. O “look” está a ser associado a uma cena do filme “Pretty Woman”, protagonizado por Julia Roberts.

A argentina costuma eleger estilistas do Médio Oriente para desenharem os vestidos para as passadeiras vermelhas. Em Cannes, por exemplo, Georgina desfila, na maioria das vezes, criações do tunisino Ali Karoui, cujo trabalho está sediado no Dubai.

O que não deixou ninguém indiferente foi o enorme colar de diamantes e rubis que Gio, como é carinhosamente apelidada, levou ao pescoço. Por cima das luvas, colocou, também, uma pulseira em tons prata.