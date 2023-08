Pílula para depressão pós-parto? Testes provam ‘melhorias’, dizem investigadores

De toma diária e durante 15 dias, este novo tratamento em testes por parte de pesquisadores norte-americanos é apresentado como uma possível solução para as mães que sofram de depressão pós-parto.

O Zuranolone ainda não foi revisto pela autoridade norte-americana Food and Drug Administration, mas os investigadores falam em resultados promissores no alívio de sintomas como tristeza, fadiga, desespero, alterações de humor, humor, ansiedade ou irritabilidade.

Os resultados dos primeiros estudos, publicados no American Journal of Psychiatry, a 26 de julho (e que pode ler no original aqui), indicam que “todas as mulheres viram seus sintomas depressivos melhorarem, mas apenas aquelas que receberam o medicamento relataram melhorias significativas e contínuas (por quatro a seis semanas)”, concluíram os investigadores no relatório.

O teste de eficácia a esta pílula foi feito junto de 170 mulheres que tinham sido mães recentemente e às quais tinha sido diagnosticada uma depressão pós-parto grave. De acordo com a metodologia avançada, o grupo foi dividido a meio, com uma parte a cumprir o tratamento diário por Zuranolone e uma segunda a ingerir placebo.

A equipa de investigadores afirma, em comunicado, que o “medicamento não é um antidepressivo, é um esteroide que reduz os sintomas equilibrando as ligações de neurónios em redes que ‘regem’ o humor e o comportamento. Depois de duas semanas, a paciente pára de os tomar e consulta o médico nas semanas seguintes”.

Em Portugal, e de acordo com dados fornecidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS), estima-se que a doença afete “10 e 15% das mães” e “pode surgir um pouco antes do parto e/ou durante todo o primeiro ano após o parto. Contudo, é mais frequente o seu início até quatro meses após o parto”.

O tema tem sido cada vez mais debatido por celebridades nacionais e internacionais que foram mães. E se, por cá, a cantora Carolina Deslandes tocou no tema da tristeza pós-parto em maio de 2017, não faltam exemplos de estrelas internacionais a trazer à luz essa caminhada difícil. Entre elas, destaque para Adele, Chrissy Teigen, Lena Headay e, entre outras, Hayden Panettiere.