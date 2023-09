Podemos mudar de personalidade? Sim, mas só até certo ponto e para melhor

É comum ouvir a discussão do “as pessoas mudam” ou “é impossível as pessoas mudarem”. Um debate recorrente, em diversos aspetos da vida e sociedade. A discórdia que emerge em muitos setores de relacionamento ou amizades chegou também aos especialistas, que decidiram começar a estudar isso mesmo.

Será que realmente somos capazes de mudar a nossa personalidade ao longo da nossa vida? A resposta é sim, até certo ponto, podemos. A afirmação vem de Glenn Geher, autor e professor de psicologia na Universidade Estadual de Nova Iorque.

Mas se podemos, como é que tal é possível? Já nascemos com traços de personalidade e estes tendem a não alterar ou evoluir. Contudo, como tudo, existem exceções. De acordo com o estudo de Christopher Soto, professor de psicologia na Universidade Colby no Maine, certos fatores podem mudar o modo de ser das pessoas. São esses o nosso género, o ambiente em que crescemos e nos inserimos, os desafios que enfrentamos assim como os nossos gostos e hobbies.

Além disso, a nossa vontade também pode ajudar na alteração. Ou seja, se realmente quisermos mudar tal traço da nossa personalidade, é possível. No entanto, a tenacidade é muito importante.

Os traços de personalidade são relativamente estáveis ao longo do tempo, mas podem mudar, gradualmente, ao longo da vida. E, geralmente, as mudanças são para aspetos melhores. Muitos estudos mostram que maioria dos adultos se torna mais agradável, consciente e emocionalmente resiliente à medida que envelhece.

Estas alterações duram anos e décadas, ao invés de dias, semanas ou meses. Logo, mudanças repentinas ou drásticas são muito raras. Além disso, apesar dessas alterações de personalidade serem conhecidas, ainda são desconhecidas as causas de tal acontecer.