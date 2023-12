Portugueses ‘cortam’ no bacalhau

As vendas de bacalhau salgado seco na grande distribuição tiveram uma quebra de 20% em 2023, mas este peixe vai continuar a ser opção para os portugueses na ceia de Natal, mesmo que em menor quantidade, perspetivam os industriais.

“As quebras, durante o ano, rondaram no bacalhau salgado seco, na grande distribuição, os 20%. Esperamos, contudo, que no final do ano, esta quebra se atenue. No entanto, acreditamos em quebras de vendas anuais em Portugal, em quantidade, acima dos 10%”, antecipou Associação dos Industriais do bacalhau (AIB), em resposta à Lusa.

As vendas na época do Natal não vão fugir a esta tendência, esperando-se assim que sejam inferiores às verificadas no ano anterior, face ao aumento do preço e à diminuição do poder de compra. Contudo, os portugueses não vão abdicar do “fiel amigo” à mesa da ceia do Natal, “mesmo que em menor quantidade”.

Recorde, segundo a Associação de Defesa do Consumidor DECO, formas de rentabilizar esta iguaria à mesa.

Para o ano, estima-se que o preço do bacalhau não deverá baixar devido à menor quantidade disponível e aos custos de produção, provavelmente superiores aos verificados em 2023.

com Lusa