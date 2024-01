Primeiro ano de namoro leva ao aumento de peso, diz estudo

Um estudo norte-americano de uma empresa de controlo de peso acompanhou duas mil pessoas no sentido de perceber a influência dos relacionamentos nos ganhos ou perdas de massa. E os primeiros resultados dão que pensar já que três em cada quatro inquiridos tinham aumentado, em média, 16 quilos desde que tinham começado uma relação. A mesma investigação veio indicar que metade daquele peso – oito – foi ‘conquistado’ no primeiro ano de relação. Uma confirmação feita por 57% dos entrevistados.

No entanto, este ganho não se verifica da mesma forma em ambos os géneros. Os homens parecem ser mais vulneráveis ao fiel da balança já que 70% dos entrevistados declarou ter aumentado de peso no período acima referido. No caso das mulheres, este facto parece exercer menor influência, mas ainda assim com expressão relevante: 45 % – quase metade, portanto – confessou que estava mais pesada.

Na galeria acima, veja as oito razões que mais empurram homens e mulheres para estes quilinhos a mais após o início de uma relação, fatores enumerados pelos próprios no âmbito do estudo da empresa OnePoll.

Viver junto pode ajudar a reverter o processo

O mesmo estudo indica que, em matéria de peso e de amor, nem tudo está perdido, até porque a durabilidade das relações pode ajudar a voltar ao mesmo ponto em que estava a balança e ainda antes do primeiro suspiro de enamoramento.

Como? A vivência num mesmo espaço tende, numa fase posterior da relação, a promover hábitos alimentares e dietas mais saudáveis, mais regulares. Foi assim, aliás, que 60% dos inquiridos do estudo revelou ter revertido o ganho adquirido. Pouco mais de metade, 52%, anunciou que tinha começado a fazer desporto com o parceiro. Portanto, é caso para dizer: juntos perdemos mais!

Os alertas que clamam para a perda de peso são, segundo o mesmo estudo, vários e com preponderâncias diferentes. Para mais de metade da amostra (54%), as sirenes começam a ecoar quando as roupas deixam de servir. 43% diz que é convocado para a necessidade de emagrecimento por não se sentir bem e por não gostar se ver nas fotografias. Cerca de ¼ dos inquiridos (23%) diz que um susto de saúde os empurra para melhores hábitos.

Os comentários dos outros sobre as gordurinhas a mais também deixam as suas marcas, mas com intensidades distintas e variáveis consoante o emissor: 20% vindo do parceiro, 15% dos amigos, 13% das crianças e 11% quando a apreciação é feita por um estranho.