Procuram-se “voluntários” para o casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança

É o tema da tarde nas redes sociais e está a dar muito que falar: na Internet surgiu um anúncio, com milhares de partilhas, no qual se pedem “voluntários” para o casamento da filha de D. Duarte, Maria Francisca de Bragança, com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins.

Para o enlace, que acontece no próximo dia 7 de outubro, no Convento de Mafra, existe um “call to action”, assim mesmo, em inglês, (uma “chamada à ação”) para os “jovens que queiram ajudar na cerimónia”.

Alguns dos utilizadores das redes sociais mais seguidos pelo público já partilharam a imagem, com os seguidores, ironicamente, a questionarem: “é para lavar pratos?”, “será para segurar a cauda do vestido da noiva?” ou “é para estacionar os carros à porta do Convento de Mafra?”.

A Casa Real Portuguesa e os duques de Bragança parecem estar alheios a esta polémica e fizeram mesmo um convite público a todos os portugueses, de forma oficial: “Convidamo-lo a vir a Mafra testemunhar ao vivo com os seus familiares este momento histórico e raro, que queremos prestigie nacional e internacionalmente a Casa Real Portuguesa”, é referido na página oficial do Facebook.

Inicialmente, o casamento de Maria Francisca de Bragança com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins estava marcado para o Mosteiro dos Jerónimos, mas vai realizar-se no Convento de Mafra, no próximo dia 7 de outubro.