Protetores solares bifásicos? O que são e quais as vantagens

Depois dos desmaquilhantes que atuam em duas fases, dos óleos e dos séruns com processo semelhante… eis os protetores solares bifásicos! São nada mais, nada menos que produtos de proteção solar compostos por uma solução dividida em duas partes – uma aquosa e outra oleosa -, que comportam várias vantagens.

Proteger dos raios ultravioleta e hidratar a pele são as funções destas gamas de oferta de beleza, que têm como principais ingredientes: água, várias vitaminas e antioxidantes incorporados. Alguns deles têm ainda a capacidade de promover a regeneração celular após a exposição solar.

Ao contrário de muitos dos protetores tradicionais, todos os bifásicos precisam ser agitados durante uns segundos antes de serem utilizados. É mesmo preciso garantir que ambas as soluções se misturam para conseguir maximizar os efeitos desta solução. Não menos importante: devem ainda ser aplicados na pele seca e reaplicados passado algumas horas. Contudo, é importante referir que esta indicação, normalmente, varia de produto para produto. Deve, por isso, ler bem e ao detalhe as indiciações que constam na embalagem.

O facto de serem produtos mais leves faz também com que sejam indicados para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Alguns protetores solares bifásicos apresentam-se como sendo resistentes à água e podem ser aplicados não só na pele, como também nos cabelos, que tendem a desidratar bastante durante a época mais quente do ano, em que o o sol e o sal – tão ansiados – provocam, ao mesmo tempo – alguns estragos

Veja ainda algumas propostas de protetores solares atualmente disponíveis no mercado.