Psicologia e sexologia. Site de encontros lança concurso para pack de consultas

Desmistificar a terapia e proporcionar uma oportunidade de obter aconselhamento psicológico são dois objetivos deste concurso lançado pela plataforma de encontros portuguesa Felizes.pt para celebrar o Dia dos Namorados, que acontece a 14 de fevereiro.

Em causa está “um pacote de três consultas de psicologia e sexologia com a psicóloga clínica Sara Malcato”, num “concurso que está aberto a qualquer pessoa na página de Instagram” do site, refere a companhia em nota enviada às redações.

Para participar, os interessados devem seguir o perfil da plataforma e da psicóloga, e comentar no post alusivo ao sorteio com uma frase criativa que explique o motivo de desejarem ganhar o prémio. O vencedor vai ser anunciado no dia 14 de fevereiro, nas redes sociais.

“No Felizes.pt acreditamos que para construir-se uma relação duradoura é necessário estar-se bem consigo próprio. O autoconhecimento é fulcral para desenvolver uma relação saudável. Nesse sentido, pensámos oferecer, num dia especial, a oportunidade de trabalhar a sua autoestima e esclarecer qualquer dúvida sobre si, relações e até a nível sexual”, explica Rui Sousa, CEO da plataforma citado em comunicado.

O site de online dating português foi criado em 2014 com a missão de fazer frente às plataformas de encontros já existentes no mercado, oferecendo uma solução para aqueles que procuram relacionamentos sérios e duradouros. Já passaram pelo site de encontros mais de 500 mil utilizadores, cuja média de idade tem vindo a aumentar, subindo de 41 anos para os 44 anos, só em 2023. Ao longo dos anos, o Felizes.pt já uniu mais de 15 mil casais