Da almofada à fidelização. Quatro recomendações anti-envelhecimento antes dos 40

Os cremes anti-envelhecimento pretendem reduzir as rugas, hidratar mais a pele e retardar as marcas do tempo. Porém, muitas são as mulheres que chegam já mais tarde a este tipo de soluções, ficando depois àquem dos resultados que se pretendem.

Se o envelhecimento se previne, então é preciso começar cedo nessa empreitada. Mais: é importante ‘negociar’ com o sol e a exposição solar para evitar acelerar esse processo, aproveitando apenas os benefícios. E se o uso do protetor solar no rosto em qualquer momento do ano é recomendação essencial, ela é também já sobejamente conhecida. Por isso, com esta certeza, eis mais quatro recomendações que a começar a cumprir já hoje para retardar a chegada de rugas e manchas.

Almofada: dormir de rosto para cima protege mais a pele das agressões. Se o faz com a cabeça enterrada na almofada ou virada de lado, criará marcas no rosto que não serão fáceis de atenuar.

Esfoliação a mais: retirar as células mortas da pele é essencial para que permaneça saudável. Mas o excesso pode comprometer a preservação da mesma, expondo-a ainda mais aos elementos.

Limpar em dobro: se o processo de maquilhagem demora, o de remoção não deve ser feito à pressa. Por isso, mais do que fazer o ritual uma vez, é importante que o faça duas para garantir que os resíduos de todos os produtos – seja maquilhagem ou protetor – são mesmo removidos.

Fidelização q.b: O uso de um produto de beleza deve ser feito ao longo de vários dias consecutivos. Se é das que gosta de estar sempre a mudar de cremes, lembre-se que estas soluções precisam, estima-se em média, de cerca de três semanas a cada nova experiência para ver como a pele reage realmente. Um caminho que, claro, deve ser de imediato interrompido caso existam sinais de alergias e rash.