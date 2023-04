Rui Veloso de luto pela mãe. Emilia Veloso tinha 99 anos

Figura incontornável na carreira do artista e sempre presente, Emília Veloso, mãe do cantor Rui Veloso, morreu aos 99 anos. A notícia foi avançada pelo cantor nas suas redes sociais.

“Merecia uma vida de bónus, pela extraordinária mãe que foi”, escreveu na sua conta de Instagram, onde tem recebido milhares de condolências de figuras públicas e ouvintes.

Segundo a revista de música Blitz, Emília Veloso desempenhou um papel incomparável no percurso inicial do ‘pai’ do rock português, tendo acompanhado o filho nas primeiras viagens para mostrar as gravações das músicas do compositor, no final da década de 70 do século passado.