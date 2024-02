Sara Matos desfila na semana de Moda de Londres. Eis as imagens

A dupla de designers portuguesa Marques’Almeida regressou à semana da Moda de Londres para mostrar as suas coleções e não foi sozinha. Desta vez, a atriz Sara Matos juntou-se à equipa e pisou a passerelle, fruto de uma parceria dos criadores nacionais com o Boticário, marca pela qual a intérprete é embaixadora por via da gama Lily.

A atriz apresentou-se num vestido branco, “etéreo, mas também descontraído, inspirado no clássico de perfumaria”, refere o comunicado enviado pela marca de beleza às redações.

A mesma nota indica que este visual “algumas das referências de assinatura de Marques’Almeida e faz parte da coleção Outono/Inverno 2024, que desafia uma vez mais as convenções e celebra a expressão individual num encontro entre o intemporal e o desportivo, num jogo cromático pontuado pelo preto, branco, rosa e vermelho, de volumes, texturas e assimetrias para criar uma harmonia subtil, mas impactante que cativa os sentidos – uma declaração de individualidade e autoconfiança pensada para uma alma jovem, corajosa e vibrante”.

Veja as imagens: