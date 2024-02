Trabalhar sentada muito tempo aumenta o risco de mortalidade em 50%

Os números são preocupantes. Um trabalho excessivamente sedentário pode aumentar em 50% o risco de mortalidade em várias doenças.

Ponderadas variantes como sexo, idade, escolaridade, tabagismo, consumo de álcool e índice de massa corporal, o risco de doença cardiovascular para quem trabalhava sobretudo sentado era 34% mais elevado do que quem trabalhava de pé. Mais: as pessoas que alternavam o trabalho sentado com o de pé não indicaram um aumento no risco de mortalidade em comparação com as pessoas que trabalhavam frequentemente na cadeira.

Estas conclusões chegam de um estudo que acompanhou indivíduos entre 1996 e 2017, que foi concluído em 2020 e publicado recentemente na revista científica JAMA e que analisou dados que quase meio milhão de pessoas, ou seja, 481 mil e 688 participantes que moravam em Taiwan. Para esta pesquisa, foram considerados também dados como tempo médio gasto sentado a trabalhar, hábitos de atividade física, estilo de vida e parâmetros metabólicos.

“Estes resultados indicam que a redução da posição sentada no local de trabalho e/ou o aumento do volume ou intensidade da atividade física diária podem ser benéficos na mitigação dos elevados riscos de mortalidade associados ao estilo de vida sedentário ocupacional”, afirmam os autores da pesquisa.

Na verdade, a mesma equipa procurou encontrar risco de morte e atividade física e concluiu que, quando existiam 15 a 30 minutos de atividade física diária, esse perigo era reduzido de forma significativa.