Segunda temporada de ‘Morangos Com Açúcar’ já tem data de estreia

Novo ano, nova temporada. A icónica série juvenil da TVI, Morangos Com Açúcar, vai estrear a segunda temporada nada mais, nada menos do que no primeiro dia de 2024: 1 de janeiro. “Os dez episódios vão ser emitidos, todas as segundas-feiras, na TVI e ficarão disponíveis, no mesmo dia, na Prime Video. Confirmada está também a terceira temporada com estreia antes do verão de 2024”, anuncia a estação de Queluz de Baixo em comunicado enviado às redações.



Recorde-se que, até 30 de dezembro, decorrem castings para encontrar novos talentos para a série juvenil e cujos detalhes pode consultar aqui. Abaixo veja algumas imagens de antecipação da segunda temporada e espreite também o trailer.