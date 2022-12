Série documental ‘Harry e Meghan’ vista por mais de dois milhões de espetadores

Com os primeiros episódios de Harry & Meghan disponíveis na plataforma de streaming Netflix, chegam agora os teasers da segunda vaga, marcada para 15 de dezembro.

“Isto é o que acontece quando a família e os negócios da família estão em confito direto”. A frase é de Meghan Markle, de 41 anos, no lançamento de mais três episódios da série documental Harry & Meghan, em exibição na Netflix.

E se os primeiros três se estrearam com falatório nesta quinta-feira, 8 de dezembro, não se espera menos dos próximos. No teaser divulgado pela plataforma de streaming – e que pode ver abaixo – o príncipe Harry, de 38 anos, afirma que nada iria mudar: “Tudo o que nos aconteceu iria continuar a acontecer sempre.”

A estreia do formato aconteceu na quinta-feira, 8 de dezembro, com os duques de Sussex a falarem num noivado anunciado e mostrado como um “reality show orquestrado”, a denunciarem e criticarem “o contrato não escrito” entre a família real e a imprensa britânica. “Não tínhamos permissão para contar a nossa história porque eles não queria”, afirma Meghan Markle num dos primeiros três episódios da série documental.

Segundo dados divulgados pela plataforma, o primeiro episódio foi visto por mais de dois milhões e 400 mil espectadores, no Reino Unido, o que significa mais do dobro da estreia da ultima temporada do The Crown, afirma a estação pública BBC.

O segundo e terceiro episódios disponíveis a partir de 8 de dezembro recolheram a atenção de 1.5 milhões e 800 mil, respetivamente, no Reino Unido.