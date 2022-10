Sexo: as preferências de mulheres e homens na hora “H”

O estudo de 2000 pessoas, da Illicit Encouters, apurou que no topo de escolhas das mulheres está fazer sexo de forma romântica, de seguida, serve para aliviar o stress e, ainda, esquecer as rotinas do dia-a-dia.

Por sua vez, os homens afirmaram que preferem o “entusiasmo” de ter relações sexuais com uma nova parceira e, em segundo lugar, a “euforia” de alcançar o orgasmo.

“Os resultados mostram grandes diferenças entre homens e mulheres. Para muitas o sexo é uma forma de se relacionarem com o parceiro, de melhorarem o humor e a autoconfiança”, explicou a especialista em sexo Jessica Leoni ao site IllicitEncounters.com.

Contudo, os dois grupos chegam a um consenso no que diz respeito à importância do sexo bom e regular numa relação saudável. No estudo, mais de metade das mulheres (64%) assumiu estar feliz na relação e 58% dos homens também.

Um elemento fundamental para existir um bom resultado no sexo é a comunicação. Os inquiridos assumiram que cair na rotina pode acontecer num relacionamento e é importante comunicar e realizar novas experiências.