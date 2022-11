Shakira quer tornar ‘Monotonia’ viral no TikTok

“Não foi culpa, nem tão pouco minha. Foi culpa da monotonia”. Este é o excerto do seu novo tema – a par com o rapper Ozuna porto-riquenho – com o qual a cantora colombiana quer por os fãs a dançar.

As partilhas já se multiplicam no Instagram e no TikTok.

Um desafio que a cantora colombiana lançou pouco tempo depois de ter sido notícia por ser dada como uma das estrelas da abertura do Mundial no Catar – o que acabou por não acontecer – e após ter acusado o Fisco espanhol de violação de privacidade no âmbito da obtenção de prova.