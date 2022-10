Suprimento narcísico: o que é, quais os sinais e as dificuldades?

Os narcisistas estão na nossa vida e são pessoas com as quais nos cruzamos mais frequentemente do que possamos a imaginar. Os exemplos não se esgotam no chefe que nos obriga a suplicar abusando da nossa dor emocional ou o amigo que se gaba de tudo, fazendo com que todos os momentos seja sobre eles e os seus feitos. São bem mais.

Esta sede que os narcisistas acabam por satisfazer naqueles momentos chama-se suprimento narcísico. Ou seja, quando conseguem conquistar de outros à atenção, admiração e validação. E embora possa parecer uma atitude cheia de autoconfiança, segundo o médico Mike Dow, em declarações ao site PureWow, trata-se de indivíduos com o “ego frágil e a “autoestima baixa” e precisam de controlar o “feedback” para que não sejam afetados.

Para identificar pessoas com estes transtorno é preciso ter em atenção comportamentos como: grandeza, preocupação com fantasias de sucesso ilimitado, a crença de que são únicos e a exigência de admiração excessiva.

E, ainda, ter um senso de direito, ser explorador interpessoal, falta de empatia, ter inveja dos outros.

Caso tenha uma pessoa destas na sua vida, aprenda a lidar com a situação. Se for seu chefe, mantenha as regras do ambiente profissional, se for familiar estabeleça limites ou se for amigo mantenha-se distante.