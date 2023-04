“Também o faria”. Zulmira Ferreira comenta decisão de Ana Obregón

Após polémica em Espanha, uma das maiores estrelas da televisão do país vizinho Ana Obregón revelou que a bebé por gestação de substituição que apresentou aos 68 anos não era sua filha, mas sua neta, uma vez que foi concebida com esperma de Aless Lequio, filho da atriz e apresentadora e que morreu em maio de 2020, aos 27 anos, vítima de cancro.

Ana Obregón, em entrevista à revista Hola! revelou também que tomou esta decisão por se tratar do último desejo do filho antes de morrer e que foi comunicado a ambos pais.

Depois de Judite Sousa ter analisado a decisão e vincado ao facto de se cumprir uma última vontade do filho, também Zulmira Ferreira, comentadora do programa da SIC Passadeira Vermelha, considerou o gesto de “uma coragem enorme”. Recorde-se que perdeu o filho, Eddie Ferrer, em novembro do ano passado.

“Se tivesse essa possibilidade também o faria. Uma coisa que me deixa pior do que eu estou é pensar que quando eu morrer, acaba tudo. Eu sou filha única, o meu filho era filho único… Isto é muito duro”, afirmou Zulmira Ferreira em resposta à apresentadora e moderadora do formato Liliana Campos. “Acho isto maravilhoso e que inveja boa eu tenho da Ana Obregón”, continuou.

Para Zulmira Ferreira, a chegada da recém-nascida, Ana Sandra, “é mesmo uma benção. Foi um anjinho que lhe caiu nos braços. Acho lindo da parte dela!” E nem a idade é, para a comentadora, uma questão. “Tendo ela 68 anos, é de uma coragem enorme. Acredito que a vida dela tomou outro rumo a partir desse momento, porque quando se perde um filho nós vamos atrás”, revelou.