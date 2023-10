Vendeu rifas para ir ao Mundial de kickboxing e sagrou-se campeã do mundo pela… 5ª vez

A atleta e treinadora natural das Caldas da Rainha volta a sagrar-se campeã mundial de kickboxing…. pela quinta vez. Francisca Cardoso, de 24 anos, conquistou o título nesta sexta-feira, 19 de outubro, em Inglaterra.

Kickboxer compareceu após ter estado, durante semanas, a vender rifas e a procurar patrocínios para ter dinheiro para se apresentar na competição e para tentar revalidar um título que trouxe da Turquia em 2022. Pois bem, conseguiu!

Francisca Cardoso, da Escola de Kickboxing Fernando Paulo, venceu na categoria -67Kg, tendo batido a atleta irlandesa Jullian Fitzgerald.

Para conseguir competir, foi a própria atleta e treinadora, com mais dez anos de percurso, que procurou angariar patrocínios e vendeu rifa solidárias no Instagram para ter dinheiro para se deslocar à prova, como noticiou a Delas.pt no início do mês de outubro.

“Infelizmente não há verbas para outros desportos que não o futebol. Os atletas têm de ter as suas próprias verbas”, declarava Francisca Cardoso ao nosso site.

Recorde-se que, no ano passado, o caso repetiu-se. Em 2022, “consegui ir porque lancei uma campanha de crowdfunding e, através desse valor e de patrocínios, consegui ir competir e vencer na Turquia”, explicou, onde compareceram, adiantou ainda, 70 atletas portugueses desta modalidade. Francisca foi também campeã na modalidade, nem sempre na mesma categoria de peso, em “2019, 2018 e 2017”, como especificou à Delas.pt.